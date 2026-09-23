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Бленджини като треньор на Веро Волей: Исках да се поставя извън зоната си на комфорт

  • 23 сеп 2026 | 18:19
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Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини бе официално представен като старши треньор на италианския женски тим на Веро Волей за сезон 2026/27. Италианският специалист пристигна в Милано непосредствено след отпадането на "лъвовете" от ЕвроВолей 2026 след изненадващата загуба от Германия на осминафиналите.

Джанлоренцо Бленджини започна официално работа във Веро Волей
Джанлоренцо Бленджини започна официално работа във Веро Волей

"Исках да се поставя извън зоната си на комфорт, да опитам нещо различно и да разбера как трябва да се адаптирам и да изграждам отношенията си. Любопитен съм да видя не само тях, но преди всичко себе си в тази ситуация. И това не просто ме интересува – истински ме вълнува", сподели Бленджини при представянето си.

"Вярвам много повече в хората, отколкото в категориите. И при мъжете, и при жените има трудни и лесни характери, несигурни и прекалено самоуверени хора. Вярвам в човека повече, отколкото в ролята или пола му. Ще откриваме всичко това ден след ден", добави селекционерът на България.

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