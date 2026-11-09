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България се цели в домакинство на финалите на VNL през 2029-а

  • 9 ное 2026 | 17:29
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България се цели в домакинство на финалите на Волейболната лига на нациите (VNL) през 2029 г. Това разкри президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, който обяви, че вече е отправено официално запитване за условията, при които страната ни би могла да приеме заключителната фаза на престижната надпревара.

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Новината бе съобщена по време на пресконференцията за подписването на меморандум за сътрудничество с гръцката волейболна общност, на която Ганев потвърди и домакинството на турнир от VNL в София през 2028 година.

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„Направихме запитване да организираме финали на Волейболната лига на нациите през 2029 година“, съобщи Ганев.

Организационната такса за финалите би била между 1 500 000 и 2 000 000 долара. За сравнение, домакинството на турнир от предварителната фаза през 2028 година ще струва 350 000 долара, като сумата не включва непременно всички останали разходи по организацията.

Ганев обясни, че федерацията е насочила вниманието си към 2029 година и заради особеностите на международния календар. През олимпийската 2028 година финалната фаза на VNL ще бъде организирана в различен формат, обединяващ надпреварите при мъжете и жените, заради съкратеното време до Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Президентът на БФВ посочи, че таксата за кандидатстване за домакинство на световно първенство вече започва от 40 милиона долара – сума, която практически прави подобна организация непосилна за България.

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