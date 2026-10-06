Руанда печели битката да върне Формула 1 в Африка?

Екзотичната за моторните спортове Руанда ще спечели битката кой да е домакин на старт от Формула 1 при завръщането на световния шампионат в Африка. Информацията е на Racingnews365, където се цитират „много и отлично информирани източници“, които обаче засега остават анонимни.

Очаква се, че Формула 1 ще се завърне в Африка през 2030 година, като се смята, че официалното съобщение за това ще стане факт още в следващите седмици.

Africa to host a Formula 1 Grand Prix by 2030! That's what Racingnews understands from several sources inside the F1 Paddock! #F1 #SingaporeGP — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) October 6, 2026

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Президентът на Руанда Пол Кагаме (на снимката) полага сериозни усилия в последните години, за да убеди ФИА и Формула 1, че страната му може да се справи с домакинство на старт от световния шампионат. През 2024 Руанда беше домакин на генералната асамблея на ФИА, както и на церемонията на награждаването на шампионите на световната федерация. Точно тогава Кагаме използва случая, за да обяви на церемонията, че Руанда ще кандидатства за кръг от Формула 1.

Тъй като в Руанда няма писта за автомобилни състезания, изявлението на Кагаме беше посрещнато със скептицизъм, но по-късно стана ясно, че страната планира да строи писта.

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Комплексът ще е разположен на около 40 километра от столицата Кигали, близо до летището Бугесера. Трасето и целият комплекс ще са по дизайн на студиото на бившия пилот във Формула 1 Алекс Вурц.

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Формула 1 не е имала състезание в Африка от 1993 година, когато за последно се проведе Гран При на ЮАР на пистата „Киалами“.

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Снимки: Gettyimages