Верстапен с интересна идея за бъдещето на Формула 1

Новите правила във Формула 1 за 2026 година трябваше да поставят началото на нова ера на много ефективни задвижващи системи с равно разпределение на мощността между двигателя с вътрешно горене и електрическата батерия. Световният шампион Макс Верстапен обаче смята, че шампионатът поема в напълно погрешна посока.

По време на участието си в подкаст, нидерландският пилот бе попитан кое правило би променил, ако имаше пълната свобода за това. Отговорът му бе категоричен и насочен директно към задвижващите агрегати – премахване на сложните и тежки хибридни V6 турбомотори и връщане на атмосферните V8 двигатели.

Points scored: 25 Head pats: 17 @Max33Verstappen scored BIG in Sepang! 🥰 #F1 #BahrainGP https://t.co/MxAPJNs9Mj — Formula 1 (@F1) October 6, 2026

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Оглушителният рев на осемцилиндровите мотори за последно огласи пистите в края на сезон 2013, точно преди старта на хибридната ера на турбо мотори. Оттогава насам болидите станаха значително по-тежки и изключително зависими от управлението на енергията в батериите.

„Ако зависи от мен, веднага бих върнал V8 двигателите. Това решава толкова много проблеми. Истинският осемцилиндров мотор е несравнимо по-добър във всеки един аспект – усещането за контрол е различно, колите са по-леки и състезанията носят много повече удоволствие,“ заяви Верстапен.

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За нидерландеца евентуалната промяна не е просто носталгия по по-силния звук, а фундаментално решение за справяне с наднорменото тегло и поведението на съвременните болиди на пистата.

Най-любопитната част от визията на шампиона е свързана с начина, по който се извършват изпреварванията. От 2011 година шампионатът разчита на системата DRS за намаляване на челното съпротивление чрез отваряне на задното крило. Според Верстапен по-лек болид с V8 двигател и малка батерия за краткотрайно ускорение тип „push to pass“, каквато се използва в американските серии Индикар, може окончателно да замени подвижните крила.

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„Ако добавим малка батерия само за система от типа „натисни, за да изпревариш“, изобщо няма да имаме нужда от DRS. В сериите Индикар това работи чудесно. Със системата DRS просто прелиташ покрай съперника на правата без никакво усилие, докато с ръчно задействано допълнително ускорение, идващо от допълнителната мощност, трябва да мислиш стратегически кога точно да го използваш и да се пребориш на спирането преди завоя,“ обясни пилотът на Ред Бул.

Верстапен подчерта, че настоящите изпреварвания често са твърде изкуствени и предвидими заради огромното предимство на отвореното крило. Според него Формула 1 трябва да стимулира чистото пилотско майсторство и смелите маневри, вместо да разчита изцяло на аеродинамични помощни средства.

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„В моя идеален свят колите ще имат V8 или V10 двигатели, като към тях може да се добави единствено малка батерия за допълнителна мощност. Това би направило състезанията далеч по-атрактивни и оспорвани, особено на трасета, където изпреварванията по традиция са трудни,“ обобщи четирикратният световен шампион.

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Снимки: Imago