Леклер призова Ферари да се учи от тактическите решения на Ред Бул

Пилотът на Ферари Шарл Леклер заяви, че италианският тим трябва да почерпи опит от съперниците си от Ред Бул по отношение на състезателните стратегии след неуспешния хазартен избор на гуми по време на Гран При на Бахрейн в Малайзия.

Леклер и съотборникът му Люис Хамилтън стартираха в неделната надпревара при променливи метеорологични условия с меки гуми за суха писта. За разлика от тях пилотите на Ред Бул Макс Верстапен и Исак Хаджар заложиха на гумите интермедия, които бяха много по-подходящи за условията на влажната писта.

A race of two halves for the Ferrari duo in Sepang 👀 Lewis Hamilton and Charles Leclerc fought back through the pack as conditions dried to secure a P3 and P4 respectively 📈 #F1 #BahrainGP https://t.co/MImaI1Pa1Q — Formula 1 (@F1) October 5, 2026

Рискът на Скудерията бързо се превърна в провал. Хамилтън се свлече от втора до 15-а позиция, докато монегаскът падна от четвърто място до дъното на колоната, след като беше принуден да влезе в бокса още в края на първата обиколка след контакт с Нико Хюлкенберг.

Стратегическите решения на Ферари са дългогодишна тема за дискусии в падока, тъй като въпреки че отборът понякога намира правилния подход, често допуска сериозни грешки с тежки последствия. В същото време Ред Бул демонстрира изключителна прецизност в тактическо отношение под ръководството на главния стратег Хана Шмиц. На пистата „Сепанг“ Верстапен постигна своята 72-ра победа в кариерата, след като потегли от полпозишън.

Хамилтън: Грешният избор на гуми направи състезанието ни по-трудно

„Бях напълно съгласен с решението на тима“, призна Леклер. „В подобни условия изборът винаги е на косъм и ще обсъдим дали разделянето на тактиката между двете коли не е по-добрият вариант. Вярно е обаче, че когато разделиш стратегиите, по правило единият избор се оказва напълно погрешен, а другият – отличен, като рядко има междинен сценарий, при който и двете решения да дадат сходен резултат.



„Смятахме, че постъпваме правилно, но е пределно ясно, че има един конкретен отбор – Ред Бул, който почти винаги взима вярното решение и с двата си болида. Затова трябва да разберем какво точно правят те по-добре от нас“, допълни пилотът.

A champion's fightback 💪 #F1 #BahrainGP @ScuderiaFerrari https://t.co/Vlvs2bTWrY — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Ферари бе сред шестте тима, заложили на сликове на старта, но единствено италианците и Алпин, с Пиер Гасли и Франко Колапинто, решиха да не разделят стратегиите между състезателите си и пуснаха и двамата с мека смес. Ситуацията бе особено трудна заради падналия дъжд и последвалото бързо съхнене на трасето, като до 13-ата обиколка всички пилоти на решетката вече бяха преминали към гумите за сухо.

What. A. Save! 😱 A perilous moment as Pierre Gasly saves this almighty moment at Turn 5 👀 #F1 #BahrainGP https://t.co/J0HxIau9mv — Formula 1 (@F1) October 5, 2026

„Беше изключително сложно и еднакво за всички“, каза още Леклер. „Въпреки че разполагахме с данни, те бяха събирани в коренно различна обстановка. Взехме решението въз основа на интуиция и оглед на асфалта, чиято повърхност изглеждаше доста суха. Големият проблем беше колко вода се е задържала в неравностите на настилката – оказа се значително повече, отколкото мнозинството очакваше, и затова сликовете бяха грешният избор.



„Крайният резултат е доста показателен за това къде се надявахме да финишираме. Кими (Антонели) и Макс бяха твърде силни за нас днес, а ние се наредихме непосредствено зад тях на трета и четвърта позиция. Получи се странно състезание – всичко, което можеше да се обърка в първата част, се обърка, а във втората половина всичко се разви по възможно най-добрия начин. В крайна сметка двете крайности се балансираха и завършихме там, където трябваше, въпреки че се наложи да се поизпотим повече от очакваното“, обобщи Леклер.

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Снимки: Imago