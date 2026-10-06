Ландо Норис може да загуби короната си още в Сингапур

Световният шампион Ландо Норис може да загуби короната си във Формула 1 още в Сингапур този уикенд, цели шест кръга преди финала на сезон 2026.

В момента британецът заема шестото място в генералното класиране и изостава със 132 точки от лидера Андреа Кими Антонели. Ако след състезанието на „Марина Бей“ разликата между двамата е 150 или повече точки, тогава Норис официално ще загуби всякакви шансове да защити своята титла.

Six drivers remain mathematically in contention for the Drivers' Championship 😮‍💨 Each of these drivers has won at least one Grand Prix this season! 🏆 #F1 #BahrainGP https://t.co/ugFpi2g1YX — Formula 1 (@F1) October 6, 2026

Така Норис ще стане първият пилот, който не успява да защити нито веднъж своята титла от Дженсън Бътън през 2010 година. Тук, разбира се, не броим Нико Розберг, който дори не се пробва да защити титлата си от сезон 2016, след като избра да се оттегли от спорта няколко дни след триумфа си.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages