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Изненада! Малайзия преговаря за място във Формула 1

  • 4 окт 2026 | 17:32
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Часове след финала на Гран При на Бахрейн в Малайзия стана ясно, че азиатската държава преговаря за постоянно място в календара на Формула 1. Световният шампионат се върна на „Сепанг“ заради войната в Близкия изток, като състезателният уикенд предложи всичко, което феновете помнят от предишни издания на състезанието: влага, високи температури, абразивен асфалт, пороен дъжд и оспорвана надпревара.

Информацията, че Малайзия преговаря за постоянно място във Формула 1 беше потвърдена днес по националната телевизия от министър-председателя на страната Ануар Ибрахим, който е начело на правителството след изборите през 2022 година.

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия
Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

Малайзия напусна календара на Формула 1 заради слабия зрителски интерес към състезанието, но в последните години феновете започнаха отново да ценят истинските сериозни писти заради масовото навлизане в шампионата на улични трасета.

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Снимки: Gettyimages

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