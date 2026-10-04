Изненада! Малайзия преговаря за място във Формула 1

Часове след финала на Гран При на Бахрейн в Малайзия стана ясно, че азиатската държава преговаря за постоянно място в календара на Формула 1. Световният шампионат се върна на „Сепанг“ заради войната в Близкия изток, като състезателният уикенд предложи всичко, което феновете помнят от предишни издания на състезанието: влага, високи температури, абразивен асфалт, пороен дъжд и оспорвана надпревара.

Информацията, че Малайзия преговаря за постоянно място във Формула 1 беше потвърдена днес по националната телевизия от министър-председателя на страната Ануар Ибрахим, който е начело на правителството след изборите през 2022 година.

Hamilton passes Hadjar 🤩 And the crowd goes wild (sound on 🔊) #F1 #BahrainGP https://t.co/BYthgVenTV — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

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Малайзия напусна календара на Формула 1 заради слабия зрителски интерес към състезанието, но в последните години феновете започнаха отново да ценят истинските сериозни писти заради масовото навлизане в шампионата на улични трасета.

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Снимки: Gettyimages