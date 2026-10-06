Хулиан Алварес сменя дългогодишния си агент след бурното лято

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес е взел решение да замени своя агент Фернандо Идалго, който от близо десетилетие се грижи за неговата кариера. Според "Ас" аржентинецът и неговите близки са взели решението за тази сериозна промяна след затварянето на трансферния прозорец, в който нападателят толкова много искаше да напусне клуба си и да премине в Барселона, но в крайна сметка до трансфер не се стигна. Неговият баща Густаво Алварес е поел водещата роля при избора на агенция, която да се заеме с новия му трансфер, като към момента с най-големи шансове е една аржентинска агенция, собственост на известния бивш футболист Хавиер Пасторе. Преговорите са в напреднала фаза и се очаква единствено полагането на окончателния подпис.

Според "Ас" евентуалната раздяла с Идалго до голяма степен ще помогне и за изглаждането на отношенията между Алварес и Атлетико Мадрид. Той има договор с клуба до 2030 година и сега трябва да си върне доверието както на феновете (тъй като не започна сезона по най-добрия начин), така и на съотборниците си в съблекалнята, като Кристиан Ромеро остава най-близкият му човек след няколко месеца на слаба форма.

В момента Хулиан Алварес е съсредоточен върху ангажиментите си с Аржентина и мача на своя идол Лео Меси срещу Бенин. След завръщането си в Мадрид, което се очаква в края на седмицата, той ще трябва да се включи във вземането на решение, по което вече се работи активно.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google