Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Новият президент на федерацията по баскебол Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид

Хулиан Алварес сменя дългогодишния си агент след бурното лято

  • 6 окт 2026 | 16:29
  • 704
  • 0
Хулиан Алварес сменя дългогодишния си агент след бурното лято

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес е взел решение да замени своя агент Фернандо Идалго, който от близо десетилетие се грижи за неговата кариера. Според "Ас" аржентинецът и неговите близки са взели решението за тази сериозна промяна след затварянето на трансферния прозорец, в който нападателят толкова много искаше да напусне клуба си и да премине в Барселона, но в крайна сметка до трансфер не се стигна. Неговият баща Густаво Алварес е поел водещата роля при избора на агенция, която да се заеме с новия му трансфер, като към момента с най-големи шансове е една аржентинска агенция, собственост на известния бивш футболист Хавиер Пасторе. Преговорите са в напреднала фаза и се очаква единствено полагането на окончателния подпис.

Според "Ас" евентуалната раздяла с Идалго до голяма степен ще помогне и за изглаждането на отношенията между Алварес и Атлетико Мадрид. Той има договор с клуба до 2030 година и сега трябва да си върне доверието както на феновете (тъй като не започна сезона по най-добрия начин), така и на съотборниците си в съблекалнята, като Кристиан Ромеро остава най-близкият му човек след няколко месеца на слаба форма.

В момента Хулиан Алварес е съсредоточен върху ангажиментите си с Аржентина и мача на своя идол Лео Меси срещу Бенин. След завръщането си в Мадрид, което се очаква в края на седмицата, той ще трябва да се включи във вземането на решение, по което вече се работи активно.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Президентът на Италианската футболна федерация беше свален от поста си, но ще продължи да я ръководи

Президентът на Италианската футболна федерация беше свален от поста си, но ще продължи да я ръководи

  • 6 окт 2026 | 15:48
  • 1831
  • 0
Собствениците на Ман Сити ще продадат клуба, ако обжалването не успее, твърди експерт

Собствениците на Ман Сити ще продадат клуба, ако обжалването не успее, твърди експерт

  • 6 окт 2026 | 15:09
  • 2572
  • 5
Карвахал е близо до подпис с градски съперник на Реал Мадрид

Карвахал е близо до подпис с градски съперник на Реал Мадрид

  • 6 окт 2026 | 15:08
  • 1802
  • 4
Скамака: Победата над Турция беше от решаващо значение, изиграхме отличен мач

Скамака: Победата над Турция беше от решаващо значение, изиграхме отличен мач

  • 6 окт 2026 | 15:07
  • 901
  • 0
Италианската полиция наложи ограничителни мерки на фенове на Торино и Ювентус

Италианската полиция наложи ограничителни мерки на фенове на Торино и Ювентус

  • 6 окт 2026 | 14:45
  • 449
  • 1
Десподов поднови тренировки

Десподов поднови тренировки

  • 6 окт 2026 | 14:42
  • 2095
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Голямото откриване на “Армията” е близо, ето за кога се плануват историческите мачове в първенството и Европа

Голямото откриване на “Армията” е близо, ето за кога се плануват историческите мачове в първенството и Европа

  • 6 окт 2026 | 16:47
  • 7038
  • 63
Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg": Искам да работя с екипите на Рашков и Атанасов за българския баскетбол

Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg": Искам да работя с екипите на Рашков и Атанасов за българския баскетбол

  • 6 окт 2026 | 15:10
  • 3561
  • 4
Щангите обявиха фалит дни преди Световното

Щангите обявиха фалит дни преди Световното

  • 6 окт 2026 | 15:46
  • 8201
  • 37
Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

  • 6 окт 2026 | 13:18
  • 10462
  • 30
Победата вече не търпи отлагане

Победата вече не търпи отлагане

  • 6 окт 2026 | 07:45
  • 17441
  • 192
Започна първият мач от последния ден в Лигата на нациите

Започна първият мач от последния ден в Лигата на нациите

  • 6 окт 2026 | 17:00
  • 7926
  • 3