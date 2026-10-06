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Любо Ганев на 61

  • 6 окт 2026 | 12:50
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Любо Ганев на 61

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев празнува своя рожден ден днес. По този повод от централата го поздравиха със съобщение в социалните мрежи:

Роден на 6 октомври 1965 г. в Русе, легендарният диагонал има забележителна кариера с екипите на националния отбор, Дунав Русе, ЦСКА, редица италиански тимове, като Кунео, Агридженто, Сполето и Фано. На 13 март 2020 г. е избран за президент на БФВ , а на 28 септември 2024 г. бе преизбран на поста. Дългогодишен член е на Управителния съвет на БФВ, както и на Изпълнителния съвет на БОК.

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