Коко Гоф и Елина Свитолина продължават напред в Пекин

Шампионката от 2024 година Коко Гоф и Елина Свитолина се класираха за четвъртия кръг на турнира на твърда настилка от сериите WТА 1000 в китайската столица Пекин с награден фонд 9 415 725 долара.

Номер 4 в световната ранглиста Гоф взе девет от последните десет гейма, победи 16-годишната Синжан Сун (Китай) със 7:5, 6:1 за час и 29 минути и достигна до тази фаза на надпреварата за четвърта поредна година.

Въпреки резултата, Гоф не каза нищо друго освен похвали за младата китайка.

Job done ✅ @CocoGauff defeats Sun 7-5, 6-1 to book her place in the Round of 16 in Beijing! #ChinaOpen https://t.co/9v2XIWbkLS — wta (@WTA) October 5, 2026

„Мисля, че е малко по-зряла, отколкото бях аз на 16 години. Тя е невероятна състезателка. Знаех, че ще бъде труден мач. Кариерата й е невероятна до момента и очевидно ще се представя страхотно на това ниво. Това е първият от много мачове на този корт и много мачове, които ще играем една срещу друга. Очаквам с нетърпение бъдещите ни срещи“, сподели Гоф в интервюто си след двубоя.

Поставената под номер 6 Елина Свитолина подобри резултата си до 4-2 срещу 25-а в схемата Мария Сакари (Гърция) и 2-1 на твърди кортове, след победа с 6:4, 7:5.

Номер 13 Елизе Мертенс (Белгия) елиминира Елена Остапенко (Латвия) с 6:2, 3:6, 6:3 за два часа и 18 минути и и също продължава напред, където ще срещне Коко Гоф.

По-рано днес шампионката от 2023 година Ига Швьонтек (Полша) постигна обрат срещу Дона Векич (Хърватия).

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Снимки: Gettyimages