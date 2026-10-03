№118 в света отстрани Елена Рибакина в Пекин

Водачката в световната ранглиста по тенис при жените Елена Рибакина отстъпи още във втория кръг на турнира от сериите WTA 1000 в Пекин.

Представителката на Казахстан отстъпи с 6:3, 4:6, 3:6 пред намиращата се на 118-о място в света Алина Чараева от Армения. За Рибакина, която през миналия месец вдигна титлата от Откритото първенство на САЩ, това бе първи мач като номер 1 в света.

Armenian tennis player Alina Charaeva, ranked World No. 118, pulled off a major upset at the WTA 1000 China Open in Beijing, defeating World No. 1 Elena Rybakina.



Charaeva came from a set down to claim a 3-6, 6-4, 6-3 victory and advance to the third round.



The match marked… pic.twitter.com/ArwB1QR5DL — 301🇦🇲 (@301arm) October 3, 2026

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Тя обаче няма да запомни с добро дебюта си начело на ранглистата, след като допусна обрат. Рибакина измъкна трудно първия сет, след като допусна на два пъти да загуби подаването си.

Във втория сет Рибакина първа стигна до пробив за 2:1 гейма и изглеждаше, че няма да има проблеми да затвори срещата, но Чараева изведнъж вдигна нивото в играта си. Арменката веднага изравни за 2:2 гейма, а в края на сета направи нов пробив, този път за 6:4. Това даде психологическо предимство на Чараева, която бе безгрешна в решителния трети сет и един пробив за 4:2 гейма и бе достатъчен за най-голямата победа в кариерата ѝ.

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В третия кръг Чараева ще играе с британката Сонай Картал, която е номер 129 в света.

За разлика от Рибакина, бившите победителки в турнира Коко Гоф от САЩ и Ига Швьонтек от Полша успяха да се класират за третия кръг.

Третата в схемата Гоф победи Камила Осорио от Колумбия със 7:6(4), 4:6, 6:2. До края на втория сет двубоят на Гоф вървеше по напълно сходен сценарий с този от срещата между Рибакина и Чараева, но в третия сет американката не се огъна и наложи волята си, след като осъществи три последователни пробива.

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За място на четвъртфиналите Гоф, шампионка за 2024 година, ще играе с 16-годишната Синран Сун от Китай, която надигра с 6:4, 7:5 испанката Кристина Букша.

Напред в турнира продължава и победителката в Пекин за 2023 година Ига Швьонтек. Полякинята спечели с 6:2, 6:3 срещу китайката Синю Гао за 88 минути игра.

В третия кръг Швьонтек ще играе хърватката Дона Векич, която се справи с 6:1, 4:6, 6:2 с още една представителка на домакините - Лин Чжу.

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Снимки: Gettyimages