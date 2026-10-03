Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

№118 в света отстрани Елена Рибакина в Пекин

  • 3 окт 2026 | 20:47
  • 569
  • 1
№118 в света отстрани Елена Рибакина в Пекин

Водачката в световната ранглиста по тенис при жените Елена Рибакина отстъпи още във втория кръг на турнира от сериите WTA 1000 в Пекин.

Представителката на Казахстан отстъпи с 6:3, 4:6, 3:6 пред намиращата се на 118-о място в света Алина Чараева от Армения. За Рибакина, която през миналия месец вдигна титлата от Откритото първенство на САЩ, това бе първи мач като номер 1 в света.

Кори Гоф се класира за третия кръг в Пекин след трисетова битка срещу Мария Осорио
Кори Гоф се класира за третия кръг в Пекин след трисетова битка срещу Мария Осорио

Тя обаче няма да запомни с добро дебюта си начело на ранглистата, след като допусна обрат. Рибакина измъкна трудно първия сет, след като допусна на два пъти да загуби подаването си.

Във втория сет Рибакина първа стигна до пробив за 2:1 гейма и изглеждаше, че няма да има проблеми да затвори срещата, но Чараева изведнъж вдигна нивото в играта си. Арменката веднага изравни за 2:2 гейма, а в края на сета направи нов пробив, този път за 6:4. Това даде психологическо предимство на Чараева, която бе безгрешна в решителния трети сет и един пробив за 4:2 гейма и бе достатъчен за най-голямата победа в кариерата ѝ.

Джесика Пегула с предложение за късните мачове на US Open
Джесика Пегула с предложение за късните мачове на US Open

В третия кръг Чараева ще играе с британката Сонай Картал, която е номер 129 в света.

За разлика от Рибакина, бившите победителки в турнира Коко Гоф от САЩ и Ига Швьонтек от Полша успяха да се класират за третия кръг.

Третата в схемата Гоф победи Камила Осорио от Колумбия със 7:6(4), 4:6, 6:2. До края на втория сет двубоят на Гоф вървеше по напълно сходен сценарий с този от срещата между Рибакина и Чараева, но в третия сет американката не се огъна и наложи волята си, след като осъществи три последователни пробива.

Сабаленка и Осака с победи в Пекин
Сабаленка и Осака с победи в Пекин

За място на четвъртфиналите Гоф, шампионка за 2024 година, ще играе с 16-годишната Синран Сун от Китай, която надигра с 6:4, 7:5 испанката Кристина Букша.

Напред в турнира продължава и победителката в Пекин за 2023 година Ига Швьонтек. Полякинята спечели с 6:2, 6:3 срещу китайката Синю Гао за 88 минути игра.

В третия кръг Швьонтек ще играе хърватката Дона Векич, която се справи с 6:1, 4:6, 6:2 с още една представителка на домакините - Лин Чжу.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Храненето и хранителните добавки: Новият фокус, който изведе Бен Шелтън до първия му финал от Шлема

Храненето и хранителните добавки: Новият фокус, който изведе Бен Шелтън до първия му финал от Шлема

  • 3 окт 2026 | 20:36
  • 314
  • 0
Александър Донски с вицешампионска титла в Порто

Александър Донски с вицешампионска титла в Порто

  • 3 окт 2026 | 20:14
  • 461
  • 0
Калоян Шиков с отлично представяне в Истанбул

Калоян Шиков с отлично представяне в Истанбул

  • 3 окт 2026 | 20:05
  • 399
  • 0
Какво му трябва на Зверев, за да изпревари Синер като номер 1

Какво му трябва на Зверев, за да изпревари Синер като номер 1

  • 3 окт 2026 | 16:44
  • 1443
  • 0
Зверев си осигури дуел с Джокович в Пекин

Зверев си осигури дуел с Джокович в Пекин

  • 3 окт 2026 | 15:47
  • 1347
  • 0
Де Минор и Рубльов ще се борят до край за Финалите на АТР

Де Минор и Рубльов ще се борят до край за Финалите на АТР

  • 3 окт 2026 | 15:23
  • 686
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарната есен за България продължава

Кошмарната есен за България продължава

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 79763
  • 782
Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

  • 3 окт 2026 | 21:23
  • 5700
  • 41
Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 23413
  • 56
Испания 1:0 Чехия, отново блестящо изпълнение на Ямал

Испания 1:0 Чехия, отново блестящо изпълнение на Ямал

  • 3 окт 2026 | 21:47
  • 3913
  • 2
Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

  • 3 окт 2026 | 15:51
  • 27040
  • 17
Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 18:05
  • 15534
  • 14