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Кори Гоф се класира за третия кръг в Пекин след трисетова битка срещу Мария Осорио

  • 3 окт 2026 | 09:18
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Кори Гоф се класира за третия кръг в Пекин след трисетова битка срещу Мария Осорио

Шампионката Кори Гоф започна успешно участието си на турнира в Пекин, надделявайки над колумбийката Мария Осорио с 7:6(4), 4:6, 6:2 в драматичен двубой от втория кръг. С този успех американката си осигури място в третия кръг на надпреварата.

Това бе първи официален мач за световната номер четири след пауза от три седмици. За последно Гоф игра на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ, където отстъпи пред Елена Рибакина. Завръщането ѝ на корта в Пекин се превърна в истински тест, но американката показа характер в ключовите моменти.

Първият сет премина изключително оспорвано и стигна до тайбрек, в който Гоф демонстрира по-здрави нерви и го спечели с 7:4 точки. Осорио обаче не се предаде и във втория сет реализира решаващ пробив, за да изравни резултата след 6:4 в своя полза.

В решителната трета част Гоф вдигна темпото, пое пълния контрол върху разиграванията и спечели убедително с 6:2, подпечатвайки крайната си победа и класирането си за следващата фаза на турнира.

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