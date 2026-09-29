Кори Гоф разбра жребия за Пекин и вече мисли за втора титла от турнира

Жребий за Откритото първенство на Китай в Пекин за 2026 година е вече официално ясен, а шампионката от 2024 година Кори Гоф научи своя път в турнира от категория WTA 1000. Поставената под номер четири американка почива в първия кръг и ще започне участието си директно от втория, където очаква победителката от сблъсъка между Ланлана Тараруди и Камила Осорио.

Гоф попада в същата половина на схемата с новата световна номер едно Елена Рибакина. При успех в първия си мач, във третия кръг американката може да срещне 27-ата поставена Кристина Букса, Ева Лис или представителката на домакините Синран Сун. Основната цел пред Гоф е да си върне самочувствието след загубата от Рибакина на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ.

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Пекин остава един от най-успешните турнири за Кори Гоф, която е достигала поне до полуфинал във всичките си три предишни участия. Дебютът ѝ през 2023 година завърши на полуфинал след поражение от Ига Швьонтек. През 2025 година тя отново бе спряна на крачка от финала, този път от чехкинята Сара Белек.

Най-славният ѝ момент в столицата на Китай бе през 2024 година, когато триумфира с титлата след безапелационна победа на финала с 6-1, 6-3 срещу Каролина Мухова. С този успех Гоф влезе в историята като първата тенисистка в Откритата ера, спечелила първите си седем финала на твърда настилка в WTA тура.

След триумфа си през 2024 година Гоф сподели своята философия за важните мачове: „Бях изключително спокойна преди финала. Казах си, че този мач няма да промени живота ми. Когато излизаш с такава нагласа, играеш много по-отпуснато. Независимо от резултата, знаех, че се гордея със себе си и с работата, която свърших.“

Сезон 2026 донесе за американката както силни моменти, така и сериозни предизвикателства. Тя завоюва титлата в Синсинати след успех над Джесика Пегула на финала, но претърпя ранни отпадания в Берлин от Паула Бадоса, на полуфинал на Уимбълдън от Каролина Мухова, както и на полуфиналите в Канада и Ню Йорк от Елена Рибакина. Сега Гоф се надява именно в Пекин отново да намери най-добрата си форма.

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