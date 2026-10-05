Швьонтек отказа да загуби и възкръсна срещу Векич в Пекин

Ига Швьонтек сътвори истински подвиг на турнира в Пекин, след като обърна Дона Векич в драматичен двубой от 1/16-финалите. Полската тенисистка триумфира с 4:6, 7:6(0), 6:2, показвайки невероятна психическа устойчивост в най-напрегнатите моменти от срещата.

Векич започна мача изключително силно и успя да спечели първия сет с 6:4. Във втората част тя продължи да поставя под сериозен натиск бившата номер 1 в света и поведе с 5:2, доближавайки се максимално до крайната победа. Швьонтек обаче отказа да се предаде без бой и след два пробива изравни за 5:5. След това двете спечелиха сервиранията си и така се стигна до тайбрек. В него Швьонтек бе абсолютно безапелационна. Полякинята не даде нито една точка на съперничката си и го спечели с категоричното 7-0 точки, за да изравни резултата в сетовете. Така психологическото предимство премина изцяло на страната на Швьонтек в третата част. С пробиви и стабилна игра на собствен сервис, шампионката в турнира от 2023 г. затвори решителния сет с 6:2 и подпечата успеха си, продължавайки перфектната си серия срещу Векич на 5-0.

Comeback complete ✅ Iga Swiatek storms back to defeat Vekic in a three-set thriller! #ChinaOpen https://t.co/l7wTbYuaWF — wta (@WTA) October 5, 2026

Победата е от ключово значение за Швьонтек, която продължава борбата си за класиране на Финалите на WTA в края на сезона. Тъй като се намира извън челната осмица в годишната ранглиста, всеки успешен мач в Азиатския тур е от изключителна важност за полякинята в преследването на място сред най-добрите тенисистки за годината.

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