МФК Спартак се изкачи с 34 места в световната ранглиста

Шампионът на България МФК Спартак е единственият роден клуб сред първите 100 в световната ранглиста по плажен футбол.

След края на Световното клубно първенство в Алания световната федерация актуализира класацията на клубните отбори. МФК Спартак отбелязва сериозен прогрес, като се изкачва с 34 позиции и вече заема 84-то място сред общо 481 отбора с актив от 317 точки.

Изкачването идва след участието на Спартак в Световното клубно първенство в Алания, където българският шампион записа историческо постижение. Тимът постигна първата победа за български отбор в историята на турнира, надделявайки със 7:5 над азербайджанския Марафон.

Спартак демонстрира много силна игра и в двубоя срещу украинския Сънрайз, който завърши на трето място в надпреварата и заема 11-а позиция в световната ранглиста. Другият съперник на българския шампион — китайският ТМС, е още по-напред в класацията, на десето място.

Представянето в Алания показа, че МФК Спартак може да се противопоставя на водещите клубове в световния плажен футбол. Въпреки че отборът все още е далеч от позициите, които е заемал, и нивото, което е демонстрирал през предходните години, изкачването в ранглистата е положителен завършек на сезона и добра основа за следващите предизвикателства.

Шампионите на България вече работят по плановете си за сезон 2027. В програмата на варненския клуб е предвидено участие в Шампионската лига по плажен футбол, както и в още няколко международни надпревари.

Амбицията е ясна — МФК Спартак да продължи възхода си и постепенно да се върне сред водещите имена в световния плажен футбол.

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