Треньорът на Устрем: Ще играем срещу най-добрият отбор

Устрем (Дончево) гостува на Черноморец (Балчик) в среща от 15 кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят е в събота, 21-ви ноември, от 14 часа.

„Зелените“ натрупаха актив от 13 точки, след като в последните си 5 мача записаха 4 успеха и 1 загуба. Сега за тях предстои среща с втория във временното класиране и шампион от миналия сезон.

„Играем срещу един от най-добрите, даже за мен най-добрия отбор в групата. Надяваме се да стане хубав мач. Играем добре в последните няколко мача и се надявам, че имаме сили да измъкнем нещо“, сподели наставникът на Устрем Димитър Димитров.

За пореден двубой той няма да може да разчита на редица важни играчи.

„Имахме много кадрови проблеми през целия полусезон. Важното е, че малките, на които даваме шанс, се развиват добре и съм доволен“, добави Димитров.

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