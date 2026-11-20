Ивайло Андонов: Лафчис ми помогна да напусна ЦСКА

Бившият нападател на ЦСКА Ивайло Андонов гостува в подкаста "Код Спорт", където разкри как президентът на Левски по онова време Томас Лафчис му е помогнал да си тръгне от стадион "Българска армия".

В едно от редките си интервюта емблематичният голмайстор на "армейците" говори открито за славните моменти от своята кариера и за трудностите, през които е преминал. Той сподели, че е бил на крачка от трансфер в Атлетико Мадрид и разказа как е направил документално трансфер в Левски.

А как Ивайло Андонов е измислил козируването като запазена марка за празнуване на головете си, какви задачи е получавал в Албасете срещу Роналд Куман и Роберт Просинечки, защо Георги Василев - Генерала го е ядосал в ЦСКА и още неразказани истории - гледайте в епизода.

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