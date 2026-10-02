Милан не успя да надвие съперник от Серия "Б" в контрола

В Милан се възползваха от дългата пауза в италианското първенство, за да изиграят контрола срещу Падуа от Серия "Б". Проверката, която се състоя на „Миланело“ при закрити врата, завърши наравно 1:1.

Макар и наставникът на тима Рубен Аморим да не можеше да разчита на цели 15 национали, той пусна възможно най-добрия стартов състав, в който имаше само един представител от дубъла – Яхия Идриси-Реграги. Също така португалският специалист реши да изпробва схема на игра 4-2-3-1. След нулево първо полувреме, и двете попадения в мача дойдоха през втората част. Първи до гол стигнаха „росонерите“, като това стана около 20 минути преди края. Тогава се разписа резервата Лоренцо Осола след асистенция на Рубен Лофтъс-Чийк. В заключителните минути обаче гостите изравниха чрез Филипо Сгарби.

Наличните играчи на Милан ще получат два дни почивка, а в понеделник ще започнат подготовка за гостуването на Сасуоло на 11 октомври.

Стартов състав на Милан: П. Терачано, Томори, Хила, Габия, Диавара, Лофтъс-Чийк, Комото, Ф. Терачано, Идриси-Реграги, Хътчинсън, Пулишич

Влезли като резерви: Осола, Перера, Вос

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Снимки: Gettyimages