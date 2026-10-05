Манчини остави седем играчи извън групата за мача с Турция

От Италианската футболна федерация обявиха имената на седемте играчи, на които селекционерът на националния тим Роберто Манчини няма да разчита за днешното домакинство на Турция в Лигата на нациите.

Роберто Манчини подготвя промени в състава на Италия за сблъсъка с Турция

Този път за Италия няма да могат да играят Масимо Песина, Еди Куадио, Даниеле Гиларди, Диего Копола, Самуеле Ричи, Роландо Мандрагора и Мохамед Али Зома. Към тях може да се прибави и нападателят Мойс Кийн, който напусна лагера на тима заради контузия, получена при равенството 1:1 с Франция. За сметка на това, за първи път в състава е включен 18-годишният Самуеле Инасио, който не попадна в групата за нито един от предишните три двубоя. Също така, предвид отсъствието на Кийн, фланелката с номер 9 ще носи Франческо Пио Еспозито.

🇮🇹 Roberto #Mancini ha scelto i convocati dell’#Italia per la sfida di questa sera contro la #Turchia a Bologna. 🚨 Oltre a Moise #Kean, finiscono in tribuna #Pessina, #Kouadio, #Ghilardi, #Coppola, #Ricci, #Mandragora e #Zoma. 👀 Presente Samuele #Inacio! #calcionews24 https://t.co/CijOg5Cidj — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) October 5, 2026

Мачът ще се проведе на “Ренато Дал’Ара” в Болоня от 21:45 часа, като миналата седмица Италия спечели визитата си на Турция с убедителното 4:1.

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Снимки: Gettyimages