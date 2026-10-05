Барела: Трябва да бележа повече за Италия

Полузащитникът Николо Барела заяви, че се нуждае от повече попадения с националната фланелка на Италия, като същевременно похвали селекционера Роберто Манчини за начина, по който подготвя тима преди предстоящия двубой срещу Турция. Представянето на „адзурите“ във втория период под ръководството на Манчини засега е с променлив успех. Всичко започна с тежка домакинска загуба с 0:2 от Белгия, последвана от категоричен успех с 4:1 над Турция в Бурса и престижно равенство 1:1 при гостуването на Франция. Барела не взе участие в пътуването до Турция, а в Париж влезе в игра едва като резерва. Очаква се обаче халфът да започне в титулярния състав в предстоящия мач, което бе подсказано и от присъствието му на официалната пресконференция.

„Не съм стар, но вече имам доста мачове зад гърба си и се научих да се вслушвам в тялото си“, призна Барела. „Когато записваш по 70 мача годишно, губиш част от онази свежест, която си имал на 23 години. Въпреки това статистиката показва, че продължавам да съм сред футболистите, които покриват най-голям периметър на терена. Единственото, което ми убягва в националния отбор, са головете – именно там изоставам.“

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Футболистът подчерта, че не е приел лично решението да започне на пейката срещу Франция: „Футболът е отборен спорт, не е тенис.“

Въпреки скептицизма относно повторното назначение на Манчини начело на тима, италианците изглеждат все по-уверени с всеки следващ двубой.

„Едно от най-ценните качества на треньора е способността му да вдъхва спокойствие на състезателите. През последните години преживяхме тежки моменти – особено аз, Джиджо Донарума и Алесандро Бастони. Селекционерът ни призова да си върнем ентусиазма и вярвам, че успяваме да го направим. В противен случай нямаше да покажем такъв характер срещу Франция и дори да бъдем близо до победата в края.“

Отборът на Турция допусна три загуби в Лигата на нациите в група А, отбелязвайки само едно попадение и инкасирайки осем. Негативната серия до голяма степен се дължи и на кадровите проблеми, свързани с травмите на нападателя на Ювентус Кенан Йълдъз и полузащитника на Интер Хакан Чалханоглу.

„Хакан е изключителен играч, когото първоначално опознах като противник, а след това и като съотборник“, сподели Барела за партньора си в Интер. „Той е водеща фигура и липсата му безспорно е сериозен минус за Турция, но те разполагат и с други качествени изпълнители. Съперникът със сигурност е амбициран да покаже реакция след последните незадоволителни резултати.“

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Този мач ще бъде четвърти за отборите в рамките на настоящата международна пауза, съгласно новия график, въведен през този сезон.

„Не мога да преценя дали този формат е по-удачен. Положителната страна е, че разполагаме с повече време да работим заедно и да възприемем идеите на наставника. От друга страна пътуванията са дълги, играем през два дни и се прибираме късно, което също се отразява физически“, завърши Барела.

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