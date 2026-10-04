Роберто Манчини подготвя промени в състава на Италия за сблъсъка с Турция

Селекционерът на националния отбор на Италия Роберто Манчини потвърди, че ще направи сериозни промени в състава за предстоящия двубой от Лигата на нациите срещу Турция. Специалистът защити своя колега и бивш съотборник от Сампдория Винченцо Монтела и категорично заяви, че най-голямата грешка за „скуадра адзура“ би била да подцени съперника на стадион „Дал'Ара“ в Болоня.

Сгъстеният международен календар наложи изиграването на четири срещи в рамките на едва две седмици. Въпреки че осигурява повече тренировъчно време за състава, новият формат оставя минимални възможности за физическо възстановяване. След като нападателят Мойс Кийн получи травма и се завърна в Комо, промените в стартовите единадесет след равенството 1:1 с Франция в Париж са неизбежни.

„Ще има рокади. Изминаха само два дни от последния мач, така че съставът ще изглежда по-различно в сравнение с двубоите срещу Турция и Франция. За някои футболисти решението е ясно, докато състоянието на други ще преценяваме до последния момент“, коментира Манчини.

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Халфовата линия в лицето на Сандро Тонали, Николо Фаджоли и Давиде Фратези започна като титулярна както при успеха с 4:1 в Бурса, така и срещу Франция, редом с нападателите Себастиано и Пио Еспозито. Очаква се част от тях да получат почивка, както и десният краен бранител на Брентфорд Майкъл Кайоде. Шанс за изява от първите минути могат да получат младоците Антонио Вергара и Алесандро Романо.

„Монтела върши отлична работа, а Турция е класен тим. Те върнаха отбора в първа дивизия на Лигата на нациите и стигнаха до световното първенство, където просто нямаха късмет. Най-голямата грешка би била да мислим, че ни чака лесен мач само защото са загубили от Белгия“, допълни Манчини.

Попитан на шега дали ще има ротация и при вратарите след натоварената програма, Манчини отговори с усмивка, че обмисля да пусне „четвъртия вратар“, запазвайки доверие в титуляря Джанлуиджи Донарума. Относно възможността нападателят на Болоня Николо Камбиаги да играе пред местна публика, селекционерът сподели, че следи развитието му още от престоя му в Емполи и вярва в качествата му на флангови футболист.

Откакто Манчини се завърна като старши треньор, Италия има една победа, едно равенство и една загуба, като заема трето място в групата си след лидерите Франция и Белгия.

„Не бива да се превъзбуждаме от победа, нито да изпадаме в униние след загуба“, каза Манчини. „Важното е, че срещу Турция играхме добър футбол. Искам да отбележа, че и срещу Белгия не всичко беше лошо – второто полувреме предложи някои интересни моменти.“

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Снимки: Gettyimages