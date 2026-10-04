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Мойс Кийн пропуска утрешния сблъсък с Турция

  • 4 окт 2026 | 19:06
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Мойс Кийн пропуска утрешния сблъсък с Турция

Участието на Мойс Кийн в утрешното домакинство на Италия срещу Турция е поставено под сериозна въпросителна. Нападателят на Комо е пропуснал днешната тренировка на "скуадрата", след като е получил болезнен удар по време на мача с Франция. Според "Скай спорт Италия" е много вероятно той да остане извън групата на Роберто Манчини за утрешния сблъсък в Болоня. Ако все пак бъде включен, той ще остане на пейката за началото.

Някой измежду Антонио Вергара, който направи дебют в мача с Франция, и Самуеле Инасио може да получат шанс да замести Кийн. Братята Еспозито, които стартираха в предишните два мача на Италия, няма да получават почивка и отново ще бъдат титуляри.

"Скуадра Адзура" победи Турция с 4:1 като гост и сега ще се опита да дублира успеха си над южните ни съседи и да запише втори успех в група 1 на Лига А.

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Снимки: Imago

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