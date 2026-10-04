Антонели: Второто място беше максимумът днес

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели завърши втори в Гран При на Бахрейн и обясни, че това е бил максимално възможният резултат за него днес.
„Днес второто място беше максимумът, който можехме да постигнем - призна италианецът. - Поздравявам Макс и Ред Бул за този невероятен уикенд.
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„Ние имаме още много работа. Тук имахме повече проблеми от обикновено, но аз съм доволен, че се преборих за второто място.“
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Снимки: Gettyimages