Хамилтън: Грешният избор на гуми направи състезанието ни по-трудно

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън завърши трети в Гран При на Бахрейн и обясни причината за това, че загуби една позиция в хода на състезанието.

„Първо, поздравления за Макс - заяви британецът. - Състезанието беше трудно. Ние направихме грешен избор на гуми в началото и това го направи още по-трудно за нас.

Lewis 🤜🤛 Max #F1 #BahrainGP https://t.co/nBqa82l5f1 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

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„Виждах как другите се отдалечават от нас, дърпат напред, на един голям екран видях, че изоставам с 1 минута и си помислих, че състезанието за нас приключи. Но продължих да се боря. Момчетата свършиха страхотна работа при спиранията в бокса. Много смени на гуми, сериозно преследване.

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„Честно казано, много пъти съм се състезавал тук, но това беше най-доброто състезание на тази писта, основно заради публиката. Голямо благодаря на всички.“

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Снимки: Gettyimages