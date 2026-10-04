Возиня: Мислех, че номинацията ми за наградата "Яшин" е шега

Стражът на Кабо Верде Возиня, който стана истинска сензация по време на Световното първенство, призна, че в началото е сметнал номинацията си за приза, носещ името на Лев Яшин, за шега.

40-годишният вратар, който никога не е играл за елитен клуб и за когото никога не е плащана трансферна сума, бе непознат за ширата футболна общественост преди Мондиал 2026, но с изявите си в мачовете с Испания, Уругвай, Саудитска Арабия и Аржентина той придоби световна известност и си осигури трансфер в чилийския Коло-Коло. Той бе номиниран в категорията "Най-добър вратар". Наградата "Яшин" се връчва по време на церемонията за "Златната топка". Давид Рая, Унай Симон, Жоан Гарсия, Емилиано Мартинес, Тибо Куртоа, Матвей Сафонов, Ясин Буну, Грегор Кобел и Едуар Менди са останалите номинирани.

Возиня и трима испанци сред номинираните за най-добър вратар на "Златната топка"

В интервю за "Франс Футбол" Возиня разкри как е реагирал на новината за номинацията. „Мнозина биха казали, че това е несправедливо. До известна степен и аз мисля така. Когато чух новината, си помислих, че е шега“, сподели той.

Возиня добави: „Казвам това, защото изпитвам огромно уважение към великите вратари, които играят в най-силните първенства и най-добрите отбори. Приемам това преди всичко като ново признание за цяло Кабо Верде. На този етап от кариерата и живота ми това е дар от Вселената, затова благодаря на всички, които направиха това възможно.“

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