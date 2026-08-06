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Десетки хиляди приветстваха Возиня при грандиозното му представяне за трансфера в Коло Коло

  • 6 авг 2026 | 10:51
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Десетки хиляди приветстваха Возиня при грандиозното му представяне за трансфера в Коло Коло

Героят от Световното първенство на Кабо Верде Возиня бе посрещнат с грандиозно тържество в сряда, след като се присъедини към чилийския гранд Коло Коло.

Возиня официално е играч на Коло Коло
Возиня официално е играч на Коло Коло

Близо 30 000 фенове посрещнаха вратаря с жива музика и фойерверки на стадион "Монументал" в Сантяго, според прякото предаване на церемонията. Върхът на представянето настъпи, когато фланелката му с номер 29 беше донесена на стадиона от парашутист. Облечен с новата фланелка, Возиня направи почетна обиколка под бурните овации на публиката.

"Винаги съм искал да играя за голям клуб и когато дойде офертата от Коло Коло, нямах никакви съмнения", заяви Возиня, след като латино поп музиката утихна.

40-годишният Возиня беше включен в отбора на турнира на ФИФА по време на Световното първенство, а последно игра за португалския отбор от втора дивизия Шавеш. Той подписа договор с настоящия лидер в чилийското първенство до края на сезона през декември, с опция за удължаване с още една година. Според местните медии Возиня ще получава около 44 500 евро (51 400 долара) на месец.

Чилийската футболна федерация направи изключение, за да позволи на Возиня, чието пълно име е Жозимар Хосе Евора Диас, да носи прозвището си на фланелката.

На Световното първенство той спря бъдещите шампиони от Испания, като Кабо Верде задържа равенството 0:0 в първия си мач от груповата фаза, което бе началото на възхода му към славата в социалните медии. Преди турнира той имаше по-малко от 50 000 последователи в Instagram, но след изявите му на Мондиала сега те са цели 29,5 милиона.

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