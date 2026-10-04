Труден тест за Балкан в историческото първо домакинство в ЕвроКъп

Следващата седмица Балкан ще запише исторически момент, като за първи път ще излезе пред собствена публика в ЕвроКъп. Съперник на българския шампион ще бъде един от най-силните и амбициозни отбори в турския баскетбол – Бахчешекир Колежи.

Билетите за историческото първо домакинство на Балкан в ЕвроКъп вече са в продажба

Истанбулският тим постепенно се утвърди сред водещите клубове в Турция, а през последните сезони затвърди позициите си и на европейската сцена. През сезон 2025/26 отборът завърши на трето място в турското първенство, като в редовния сезон записа впечатляващите 21 победи в 30 мача. В плейофите Бахчешекир достигна до полуфиналите, където срещна Бешикташ и отпадна след поражение с 2-3 в серията.

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Силно беше и представянето на отбора в ЕвроКъп през миналия сезон. Бахчешекир завърши втори в своята група с 12 победи от 18 мача, а впоследствие стигна до полуфиналите на турнира. Там отново се изправи срещу Бешикташ, но и този път отстъпи – с 0-2 победи в серията.

През новия сезон истанбулският клуб направи сериозна селекция, с която ясно демонстрира амбициите си. Сред най-интересните нови попълнения е американският гард Маркийз Рийд – един от най-опасните реализатори в турския баскетбол през последните години.

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Рийд пристига в Истанбул с впечатляваща статистика зад гърба си. Той е трикратен пореден носител на наградата за най-добър реализатор в турското първенство, а два пъти е избиран и за MVP на редовния сезон.

През сезон 2025/26 гардът записва средно по 23.3 точки на мач, към които добавя 5.0 асистенции, 3.6 борби и 1.9 отнети топки. Именно способността му да създава ситуации и да поема отговорност в нападение ще бъде едно от сериозните предизвикателства пред защитата на Балкан.

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Предстоящият двубой ще бъде не само исторически за Балкан заради първото домакинство на отбора в ЕвроКъп, но и сериозен тест срещу съперник с високи европейски амбиции, богат международен опит и индивидуална класа.

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Снимки: Imago