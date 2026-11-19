Страхотно признание за звездата на Балкан

Страхотно признание за звездата на Балкан Джеванте Маккой - той беше избран за MVP на кръга в ЕвроКъп.

Маккой беше в основата на успеха на ботевградския клуб над Рациофарм Улм с впечатляващ дабъл-дабъл от 22 точки и 13 асистенции. Той добави и 6 борби, с което помогна значително на Балкан да постигне втора победа в турнира.

Следващият мач на българския шампион в ЕвроКъп ще бъде на гости на Бахчешехир на 8 декември.

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