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Съперник на Балкан се подсили с известно име от НБА

  • 3 окт 2026 | 19:26
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Съперник на Балкан се подсили с известно име от НБА

БК Рома официално обяви привличането на бившия играч от НБА Кели Олиник. Канадецът ще носи екип с номер 22 и се очаква да пристигне в италианската столица през следващите дни, след като финализира документите по визата си.

Трансферът идва след началото на сезона в Лега А и ЕвроКъп за новия клубен проект, в който дейно участие има словенската суперзвезда на ЛА Лейкърс Лука Дончич.

„Много се радвам на тази възможност. Нямам търпение да пристигна в Рим, да се запозная с новите си съотборници и да започнем да работим заедно“, заяви 35-годишният Олиник.

Старши треньорът на съперника на Балкан в Група D на ЕвроКъп Алесандро Магро определи новото попълнение като играч с огромен опит и качества.

„Той разбира баскетбола, може да отваря пространство с стрелбата си от тройката и умее да подава топката. Уверен съм, че ще се интегрира бързо и ще ни помогне още от самото начало“, коментира специалистът.

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Снимки: Gettyimages

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