Шест мача дадоха старт на 13-тия кръг в Евролигата

Най-силният баскетболен европейски клубен турнир Евролига стартира своя 13-ти кръг от груповата си фаза, като се изиграха шест срещи. Крайните им резултати, както и най-важните акценти от двубоите може да видите по-долу.

Дубай стигна до ценна победа с 80:74 срещу Макаби Тел Авив в Лимасол, въпреки че изоставаше с 15 точки през първото полувреме. Макаби водеше с 31:16 във втората четвърт, но Дубай постепенно стопи пасива и спечели последната част с 22:12. Дуейн Бейкън бе най-резултатен за победителите с 18 точки, а Ям Мадар завърши със 17 за Макаби.

Панатинайкос се наложи убедително с 87:72 при гостуването си на Жалгирис Каунас. Гърците започнаха силно и спечелиха първата четвърт с 28:17, а след като домакините намалиха изоставането си до четири точки преди последната част, Кендрик Нън вкара две поредни тройки и даде начало на решаващия щурм. Нън завърши с 21 точки, а Найджъл Хейс-Дейвис добави 20.

Байерн Мюнхен разгроми Баскония със 100:81 след отлична стрелба от далечна дистанция. Германският тим реализира 15 от 29 опита си за три точки и водеше през почти целия двубой, като още на почивката имаше аванс от 55:41. Дуейн Уошингтън-младши бе най-резултатен с 23 точки, а Йоханес Тийман добави 15.

Олимпия Милано обърна Фенербахче и спечели със 78:70 след изключителна последна четвърт. Турският тим водеше с 61:55 след 30 минути и дори се откъсна с 11 точки, но италианците направиха серия от 14:0 и спечелиха заключителната част с 23:9. Моузес Райт завърши с 22 точки и 11 борби, а Леандро Болмаро добави 19 точки.

Париж Баскетбол измъкна най-драматичната победа за вечерта с 97:96 над Апоел Тел Авив. Гостите водеха с 96:94 в самия край, но Надир Ифи реализира тройка 16 секунди преди сирената и обърна резултата. Именно Ифи бе най-резултатен за победителите с 18 точки, а Париж удържа последната атака на Апоел и запази минималния си аванс.

Валенсия също стигна до домакински успех, след като се наложи с 92:87 над Виртус Болоня. Испанският тим успя да удържи преднината си в оспорвания двубой и записа поредна важна победа в основната фаза на Евролигата.



Именно Валенсия поведе колоната във временното класиране с баланс от 10 победи и 3 загуби. "Прилепите" записаха четвърти пореден успех, като имат мач повече спрямо Олиампиакос на Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър, които обаче тепърва ще изиграят своя мач от кръга. Гърците посрещат в днешния 20 ноември (петък) Реал Мадрид в повторение на големия финал на турнира от последната кампания. Срещата ще стартира в 21:15 часа българско време.

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