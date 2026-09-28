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Билетите за историческото първо домакинство на Балкан в ЕвроКъп вече са в продажба

  • 28 сеп 2026 | 16:51
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Билетите за историческото първо домакинство на Балкан в ЕвроКъп вече са в продажба

Билетите за историческото първо домакинство на българския шампион Балкан в ЕвроКъп вече са в продажба. На 7 октомври от 19:00 часа "зелените" посрещат в "Арена Ботевград" турския тим Бахчешехир Колежи Истанбул в мач от втория кръг на турнира. В първия кръг, седмица по-рано, Балкан ще дебютира в надпреварата с гостуване на германския Рациофарм Улм.

Цените на билетите започват от 10 евро. Най-скъпите пропуски пък са на стойност 60 евро. Феновете, които желаят да изгледат на живо в залата историческия за родния баскетбол мач, могат да се сдобият с билети чрез платформата eventim.bg - ТУК!

Бахчешехир завърши на трето място в редовния сезон в турското първенство през сезон 2025/26, като остави след себе си двукратния шампион в Евролигата Анадолу Ефес. В плейофите Бахчешехир елиминира с 2-0 победи на 1/4-финалите Трабзонспор, преди да отстъпи с 2-3 на 1/2-финалната фаза пред новака в Евролигата този сезон Бешикташ.

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Балкан пък спечели осмата си титла на България през пролетта, надделявайки драматично във финалния плейоф с 3-2 над Локомотив Пловдив.

Ботевградчани попаднаха в Група D на ЕвроКъп, където техни съперници са Улм, Бахчешехир, Рома на словенската суперзвезда Лука Дончич, Манреса, Босна Телеком Сараево, Лиеткабелис Паневезис и амбициозният ПАОК.

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