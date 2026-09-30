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Луис де ла Фуенте: Днес се насладихме на магията на Ламин

  • 30 сеп 2026 | 04:06
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Луис де ла Фуенте: Днес се насладихме на магията на Ламин

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте засипа с хвалебствия своите футболисти след победата с 4:1 над Хърватия на стадион „Рамон Санчес Писхуан“ в Севиля. Наставникът на световните шампиони обърно специално внимание на представянето на голямата звезда на тима Ламин Ямал, който отбеляза два от головете в мача.

„Първото нещо е да благодаря на Севиля. Беше невероятно – от посрещането вчера до самия мач, атмосферата беше сензационна. Благодаря ти, Севиля!

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Първото полувреме спокойно можеше да завърши 4:1 или 5:1, а втората половина беше по същия начин. Срещу себе си имахме страхотна селекция, която се защитаваше много здраво, много добре и която има голяма мощ във въздуха. Трябваше да си напрегнем силите във всички ситуации и да бъдем много концентрирани", започна Де ла Фуенте.

"Едно от най-добрите качества на нашия отбор е разиграването на топката, доминацията и контролът на играта. Радваме се, защото се видя страхотно представяне. Отборът показва отново и отново, че има огромно желание, че е много амбициозен и че иска да се подобрява всеки ден. Това е най-добрата новина. И освен това играчите имат грандиозно качество и отношение", продължи наставникът.

Той обърна специално внимание и на представянето на перлата Ламин Ямал.

„Той поставя целия си талант в услуга на отбора. Съставът наистина го обича и сме очаровани да го имаме. Ламин има голямо желание да продължи да расте, да покаже на света какъв тип футболист е и ние сме щастливи с него, защото той има толкова естествено и скромно поведение, което го прави все по-голям всеки ден. Днес се насладихме на неговата магия в услуга на отбора и това го прави още по-добър играч. В бъдеще той ще бъде много по-признат за това, което прави – не само за този блясък в играта на индивидуално ниво, но и заради колективната му игра“, допълни специалистът.

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Снимки: Gettyimages

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