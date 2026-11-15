Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България

Националният отбор се връща да играе в София

  • 15 ное 2026 | 14:23
  • 6797
  • 23
Слушай на живо
Слушай на живо: Естония - България

Националният отбор на България ще се завърне в София. Трите срещи на трикольорите в тазгодишното издание на Лига на нациите се проведоха в Пловдив, но при много нисък зрителски интерес - на мача срещу Исландия в петък на стадион "Христо Ботев" имаше около 500 души.

Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"
Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

От догодина българският отбор ще се завърне в столицата, където наскоро беше открит новият стадион на ЦСКА. По информация на Sportal.bg "червените" няма да имат против националният тим да играе на "Българска армия". Другият вариант е Националният стадион "Васил Левски", където през миналата есен нашите срещнаха Испания, Турция и Грузия в световните квалификации.

България се отказа от националния си отбор - Люксембург, Естония и Исландия събират в пъти повече публика от нас
България се отказа от националния си отбор - Люксембург, Естония и Исландия събират в пъти повече публика от нас

На 6 декември България ще научи в каква квалификационна група ще попадне за европейското първенство през 2028 г. През март ще имаме два контролни мача, като съперниците в тях ще се уточняват тепърва. За през юни вариантите са два - нови две проверки или две европейски квалификации, ако сме се паднали в група с пет отбора.

Фенка чакаше Илия Груев на летището в Талин
Фенка чакаше Илия Груев на летището в Талин

Квалификациите за Евро 2028 ще са последните с групи, като нататък УЕФА планира да въведе формат като този в основната фаза на европейските клубни турнири.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ и ДЕНИСЛАВ ДЕНЧЕВ, специални пратеници на Sportal.bg в Естония

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Втора лига на живо: четири гола в Несебър

Втора лига на живо: четири гола в Несебър

  • 15 ное 2026 | 15:30
  • 10456
  • 6
Берое 0:0 Вихрен

Берое 0:0 Вихрен

  • 15 ное 2026 | 15:24
  • 2067
  • 2
Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

  • 15 ное 2026 | 14:27
  • 11025
  • 24
Фенка чакаше Илия Груев на летището в Талин

Фенка чакаше Илия Груев на летището в Талин

  • 15 ное 2026 | 13:27
  • 3555
  • 7
Дончо Донев за българския футбол: Трябва кардинална промяна

Дончо Донев за българския футбол: Трябва кардинална промяна

  • 15 ное 2026 | 13:11
  • 3597
  • 13
Националите пристигнаха в Талин

Националите пристигнаха в Талин

  • 15 ное 2026 | 12:44
  • 6994
  • 80
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:0 Вихрен

Берое 0:0 Вихрен

  • 15 ное 2026 | 15:24
  • 2067
  • 2
Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

  • 15 ное 2026 | 14:27
  • 11025
  • 24
Националите пристигнаха в Талин

Националите пристигнаха в Талин

  • 15 ное 2026 | 12:44
  • 6994
  • 80
Втора лига на живо: четири гола в Несебър

Втора лига на живо: четири гола в Несебър

  • 15 ное 2026 | 15:30
  • 10456
  • 6
Приключва битката в четири от групите в Лигата на нациите

Приключва битката в четири от групите в Лигата на нациите

  • 15 ное 2026 | 07:30
  • 11926
  • 0