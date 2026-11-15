Националният отбор се връща да играе в София

Слушай на живо: Естония - България

Националният отбор на България ще се завърне в София. Трите срещи на трикольорите в тазгодишното издание на Лига на нациите се проведоха в Пловдив, но при много нисък зрителски интерес - на мача срещу Исландия в петък на стадион "Христо Ботев" имаше около 500 души.

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От догодина българският отбор ще се завърне в столицата, където наскоро беше открит новият стадион на ЦСКА. По информация на Sportal.bg "червените" няма да имат против националният тим да играе на "Българска армия". Другият вариант е Националният стадион "Васил Левски", където през миналата есен нашите срещнаха Испания, Турция и Грузия в световните квалификации.

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На 6 декември България ще научи в каква квалификационна група ще попадне за европейското първенство през 2028 г. През март ще имаме два контролни мача, като съперниците в тях ще се уточняват тепърва. За през юни вариантите са два - нови две проверки или две европейски квалификации, ако сме се паднали в група с пет отбора.

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Квалификациите за Евро 2028 ще са последните с групи, като нататък УЕФА планира да въведе формат като този в основната фаза на европейските клубни турнири.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ и ДЕНИСЛАВ ДЕНЧЕВ, специални пратеници на Sportal.bg в Естония

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Снимки: Startphoto