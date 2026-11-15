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Селекционерът на Естония: Очакваме труден мач и мотивиран съперник

  • 15 ное 2026 | 18:31
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Селекционерът на Естония: Очакваме труден мач и мотивиран съперник
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Слушай на живо: Естония - България

Селекционерът на естонския национален отбор по футбол Юрген Хен заяви, че очаква различен мач срещу България в сравнение с нулевото равенство в Пловдив през септември, най-вече защото "лъвовете" имат различен селекционер.

"България идва с нов треньор и различен начин на подготовка, вероятно новият треньор се е подготвял за нас по друг начин. Не очаквам тактически същата среща за нас. Очакваме труден мач и мотивиран съперник. В детайлите българите вероятно ще предложат различна опозиция, подготвили сме се за такъв ход на двубоя", започна естонският треньор.

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Също така предводителят на естонците отчита поражението на българите с 0:5 от Исландия преди три дни, но има различен прочит на събитията и дори вярва, че България ще бъде много по-мотивирана.

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"От моя опит знам, че понякога е по-лесно да се играе след труден резултат, тогава имаш по-истинска и по-силна реакция. Но ние трябва да бъдем готови за каквато и да е реакция. Няма да се пестим по никакъв начин от гледна точка на духа и мотивация, ще си следваме нашите стандарти".

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Естония вече си гарантира второто място в група С4 на Лигата на нациите и то ще ги изпрати на бараж за изкачване в Лига В за следващото издание. Балтийците все пак могат да се надяват и на първата позиция, ако спечелят срещу България в понеделник от 19.00 часа, а по същото време Люксембург победи Исландия като гост.

Първата среща в Пловдив между двете страни в края на септември завърши при нулево равенство, а след нея тогавашният селекционер на "лъвовете" Александър Димитров подаде оставка.

10 България 0:0 Естония I

На пресконференцията присъства и капитанът на естонския тим Карол Метс. Той смята, че България не може да си позволи нова загуба и очаква тактически здрава битка с минимизиране на всякакви грешки.

"Вероятно в България не са вярвали, че ще бъдат в такава позиция, но се случва във футбола. Ние трябва да сме готови за тежък мач", завърши защитникът на Бохум.

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Снимки: Imago

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