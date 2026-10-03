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Продадени са около 4 хиляди билета за мача Исландия – България

  • 3 окт 2026 | 13:22
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Продадени са около 4 хиляди билета за мача Исландия – България
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Слушай на живо: Исландия - България

Около 4 хиляди билета са продадени вчера до края на работния ден за мача от турнира на УЕФА Лига на нациите между Исландия и България, обявиха от местната футболна федерация (КСИ).

На вчерашната си пресконференция селекционерът на домакините Арнар Гунлаугсон призна, че разчита и на голяма подкрепа от трибуните. Сега са продадени около 4000 билета, но може да се очаква, че броят им ще се увеличи в деня на мача.

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Капацитетът на съоръжението е 9500 места, но за международни мачове често се слагат ограничения. Разполага само с две трибуни, като такива зад вратите няма. Съоръжението е приемало и големи концерти на звезди от световната сцена като Елтън Джон, Guns N' Roses и Ед Шийрън.

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