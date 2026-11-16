България не е получавала никога гол от Естония

Слушай на живо: Естония - България

България и Естония имат три мача помежду си на ниво национални отбори при мъжете. До момента нямаме допуснат гол срещу бившата съветска република. Трябва да кажем, че в сметката не влиза анулираната от ФИФА проверка през 2011-а, играна в Анталия и завършила 2:2 след четири дузпи.

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Първата среща датира от пролетта на 2003 година - в Талин завъртяхме 0:0 по пътя към Евро 2004, като мачът ще се запомни с жълтия картон на Красимир Балъков, връчен му от участващия в театрални постановки непрофесионален актьор Конрад Плауц.

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Официалното предупреждение тогава извади Бала от участие в домакинството срещу Белгия (2:2) през юни, с което де факто приключи кариерата на легендарния плеймейкър в националния тим. На 30 април Краси беше сменен в началото на контролата срещу Албания, предавайки капитанската лента на Стилиян Петров, което беше последната му изява за България.

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На 6 септември 2003-та нашите удариха с 2:0 Естония пред 25 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски", правейки решаваща крачка към финалите в Португалия. За тима на Пламен Марков вкараха Мартин Петров и Димитър Бербатов. Последният мач с естонците беше на 29 септември т.г., когато завъртяхме 0:0 в Пловдив, което доведе до оставката на селекционера Александър Димитров.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ и ДЕНИСЛАВ ДЕНЧЕВ, специални пратеници на Sportal.bg в Естония

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