България играе на стадион с 4000 места по-малък от "Армията", но приел Реал Мадрид - Атлетико

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България ще срещне Естония на "А. Ле Кок Арена" в Талин. Неофициалното име на съоръжението е "Лилекюла" - по името на футболния комплекс и квартала в естонската столица, в който се намира. Стадионът е с капацитет 14 336 зрители и не разполага с лекоатлетическа писта, като естонците домакинстват на него от четвърт век. Първата среща датира от 2001 година - срещу Нидерландия в световните квалификации.

"А. Ле Кок Арена" носи името на най-стария и най-голям производител на напитки в Естония: бира, сайдер, енергийни напитки, сокове и пр. Съоръжението е собственост на местната футболна асоциация, като е любопитно, че ръководството на Флора има подписан договор за наем до 2100 г.

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Върхът в историята на "Лилекюла" беше мачът за Суперкупа на Европа през 2018-а, когато Атлетико Мадрид победи с 4:2 Реал Мадрид след продължения. Антоан Гризман, Диего Коща, Коке, Родри, Стефан Савич, Диего Годин и компания триумфираха срещу Серхио Рамос, Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич, Гарет Бейл, Карим Бензема и останалите "лос бланкос" пред 12 424 зрители в Талин.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ и ДЕНИСЛАВ ДЕНЧЕВ, специални пратеници на Sportal.bg в Естония

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