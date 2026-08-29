Украйна подаде жалба до етичната комисия на ФИА след вдигането на забраната за Русия

Украинската автомобилна федерация (ФАУ) е подала официална жалба до етичната комисия на Международната автомобилна федерация (ФИА) след отмяната на санкциите срещу руски състезатели в международния моторен спорт.

В четвъртък ФАУ поиска спешно разследване на Руската автомобилна федерация (РАФ), заявявайки, че тя нарушава правилата на ФИА, отнасящи се до националните спортни власти. Украинската федерация твърди, че РАФ е открила и управлява офиси в Крим, Севастопол, Донецка и Запорожка област – региони, които са признати за украинска територия от Организацията на обединените нации.

В жалбата си ФАУ посочва нарушение на „член 3.3 от Устава на ФИА и член 1.4.1 от Международния спортен кодекс, като и двата текста гласят, че само една национална спортна власт може да бъде призната за всяка страна, като нейните правомощия се простират върху цялата национална територия на страната“. По този начин ФАУ твърди, че оперирайки на украинска територия, руската федерация нарушава правилата на ФИА.

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Жалбата също така подчертава, че ръководителите на РАФ, включително президентът Борис Ротенберг, са под международни санкции от страна на Съединените щати, Обединеното кралство и Европейския съюз заради агресията срещу Украйна. ФАУ настоява за незабавно разследване и затваряне на офисите на РАФ.

„Това е явно нарушение на Устава на ФИА от страна на Руската автомобилна федерация, която като член на ФИА е длъжна да го спазва“, заяви Олександър Фелдман, президент на ФАУ.



„Призоваваме президента на ФИА да предприеме спешни действия за затварянето на тези офиси и за налагане на санкции на Руската автомобилна федерация за нейните действия.“

Формула 1 „скъса“ договора за провеждане на Гран При на Русия

По-рано този месец ФИА отмени ограниченията си за руски и беларуски пилоти, които вече могат да се състезават под националния си флаг, след като преди това им беше забранено след избухването на войната в Украйна през 2022 година.

Промените не се отнасят до провеждането на международни събития в Русия или Беларус, които остават част от ограниченията. ФИА прекрати договора за Гран При на Русия във Формула 1 през 2022, когато трябваше да бъде последното състезание на пистата в Сочи, тъй като „Игора Драйв“ край Санкт Петербург беше планирана да поеме домакинството от 2023..

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През този период руските пилоти обикновено преминаваха към друга национална федерация, за да продължат да се състезават: Роберт Шварцман се състезаваше под израелски флаг, докато пилоти като Даниил Квят и Никита Бедрин притежават италиански състезателни лицензи, а Николай Грязин се подвизава в Световния рали шампионат (WRC) с български лиценз.

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Снимки: Gettyimages