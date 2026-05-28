Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
Скандално: Бин Сулайем иска доживотна власт начело на ФИА

  • 28 май 2026 | 13:59
Настоящият президент на ФИА Мохамед бин Сулайем е направил скандалното предложение да отпадне ограничението за годините, които един президент може да е начело на федерацията.

Бин Сулайем кара втория си мандат, като при последните избори той промени така правилата, че да остане единственият кандидат. Сега член 20.10 от устава на ФИА казва, че всеки президент има право да е начело на федерацията не повече от три мандата, без значение поредни или не, или общо 12 години.

Информацията беше потвърдена от говорител на ФИА, който обвърза това предложение с други промени по мандатите във федерацията. Също така, говорителят обясни, че това предложение трябва да бъде одобрено от световните съвети и общото събрание на ФИА, като настоя, че органите на ФИА запазват властта си демократично да избират кой да ги управлява.

Ограничението за трите мандата беше въведено по време на управлението на Жан Тод, който изкара 12 години начело на ФИА, но преди него Макс Мозли ръководи 16 години. А предшественикът на Мозли - Жан-Мари Балестър си тръгна след два 4-годишни мандата.

