Скандално: Бин Сулайем иска доживотна власт начело на ФИА

Настоящият президент на ФИА Мохамед бин Сулайем е направил скандалното предложение да отпадне ограничението за годините, които един президент може да е начело на федерацията.

Бин Сулайем кара втория си мандат, като при последните избори той промени така правилата, че да остане единственият кандидат. Сега член 20.10 от устава на ФИА казва, че всеки президент има право да е начело на федерацията не повече от три мандата, без значение поредни или не, или общо 12 години.

FIA president Mohammed Ben Sulayem wants to eliminate the term limit for his presidency - currently 12 years.https://t.co/nRUK9kzZ66 — Autosport (@autosport) May 28, 2026

Карлос Сайнц: Формула 1 и ФИА трябва да държат твърдо на промените за 2027

Информацията беше потвърдена от говорител на ФИА, който обвърза това предложение с други промени по мандатите във федерацията. Също така, говорителят обясни, че това предложение трябва да бъде одобрено от световните съвети и общото събрание на ФИА, като настоя, че органите на ФИА запазват властта си демократично да избират кой да ги управлява.

ФИА пожали португалците с условна глоба от 15 000 евро

Ограничението за трите мандата беше въведено по време на управлението на Жан Тод, който изкара 12 години начело на ФИА, но преди него Макс Мозли ръководи 16 години. А предшественикът на Мозли - Жан-Мари Балестър си тръгна след два 4-годишни мандата.

Шефът на Формула 1 подкрепи връщането на V8 двигателите

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages