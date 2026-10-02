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Молдова изненада Казахстан и сложи край на кошмарната си серия

  • 2 окт 2026 | 19:19
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Молдова изненада Казахстан и сложи край на кошмарната си серия

Националният отбор на Молдова записа успех с 2:1 като гост на Казахстан в ранния мач от днешната програма на Лигата на нациите, който беше от група 3 на дивизия „С“ в турнира. Така „трикольорите“ прекратиха негативната си серия от цели 17 мача без победа. Техният опонент пък не е спечелил нито един от последните си пет двубоя.

Гостите взеха аванс в добавеното време на първото полувреме, когато Нику Клешченко беше точен със силен удар по земя. Пет минути след началото на втората част Петру Попеску увеличи преднината чрез изстрел с глава след центриране от корнер на Серджиу Перчун. В 64-тата минута домакините намалиха изоставането си чрез удар с глава на Нурали Алип след изпълнение на фал от Баюржан Исламхан. В оставащото време обаче те не успяха да избегнат поражението.

С тази победа Молдова събра четири точки и се изкачи на второто място в групата, където Казахстан се свлече на последната четвърта позиция със само един пункт. Словакия е лидер с актив от шест точки, а със своите две Фарьорски острови заемат третото място.

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