Словакия с втора победа

Словакия спечели и втория си мач от новото издание на Лигата на нациите. Тимът на Владимир Вайс победи Казахстан с 2:1. Победата беше още по-сладка, тъй като словаците допуснаха две загуби от този съперник преди четири години в турнира.

Вратарят на гостите имаше много работа, тъй като Словакия доминираше в първата част на двубоя. Стражът Стас Покатилов трябваше да се справя с удари на Хараслин, Сауер и Суслов. Той обаче капитулира в 26-ата минута, когато той не успя да се справи с едно центриране и топката стигна до Сауер, който откри резултата.

Slovenskí 🇸🇰 futbalisti si poradili aj s 🇰🇿 Kazachstanom a v 🏆 Lige národov pokračujú bez zaváhania 👍 pic.twitter.com/aRSJaIYVz6 — Flashscore.sk (@FlashscoreSK) September 29, 2026

Казахстан не беше направил нищо в предни позиции, но в 35-ата минута успя да изравни с първия си удар към вратата на съперника. Засулан Амир изведе Рамазан Карим, който се разписа с удар от границата на наказателното поле. Това накара домакините да тръгнат отново в атака. Те не успяха да вкарат пак до почивката, но продължиха да доминират и през втората част.

Словаците пропуснаха някои добри ситуации и имаха късмет при редките, но опасни контраатаки на съперника. В крайна сметка те успяха да стигнат до победен гол в 82-ата минута. Тогава Ханцко се извиси и засече топката с глава след ъглов удар.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago