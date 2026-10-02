Алекс Маркес излезе начело в оспорваната официална тренировка в Япония

Алекс Маркес оглави класирането в края на изключително оспорваната официална тренировка преди Гран При на Япония в MotoGP. В рамките на 60-минутната сесия на „Мотеги“ цели 18 пилоти бяха събрани в рамките на секунда.

Над всички обаче беше по-малкият от братята Маркес, който зае първото място с обиколка за 1:42.811. По този начин той подобри с точно 0.100 секунди абсолютния рекорд на „Мотеги“, който беше поставен от Франческо Баная в квалификацията преди година.

Под върховото постижение на италианеца слезе още Педро Акоста, който завърши с пасив от 0.076 спрямо Маркес, чийто брат Марк се класира на третото място. Световният шампион изостана с 0.100 от своя по-малък брат, изравнявайки до хилядната стария рекорд на „Мотеги“.

It's the Marc and Marco show at the top ⚔️#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/8R7nh4iq39 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2026

Зад него на четвъртата позиция се класира Марко Бедзеки, а петицата оформи Енеа Бастианини с Tech3 КТМ. В топ 10 в края на петъчния ден в Япония влязоха още Фабио Ди Джанантонио, Фабио Куартараро, Хорхе Мартин, Диого Морейра и Йоан Зарко, които се класират директно за втората фаза на квалификацията.

It was a crash for Moreira but thankfully it was one of the slowest ones you could ever have 😅#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/ip5gf2ZdXZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2026

Първи извън нея остана Фермин Алдегер, който изостана със само 0.004 от Зарко и ще трябва да минава през първите 15 минути на битката за полпозишъна в утрешния ден. В тях компания на испанския пилот на Грезини Дукати ще правят Брад Биндър, Раул Фернандес, Франко Морбидели, Ай Огура, Баная, Лука Марини, Джак Милър, Сомкиат Чантра, Алекс Ринс, Топрак Разгатлиоглу и Маверик Винялес.

Сесията започна с няколко инцидента в откриващите минути, след като първо Ринс падна в третия завой, а след това и Марини се озова на земята в първата крива. Малко по-късно двигателят в първия мотор на Огура гръмна на старт-финалната права, което наложи моментно спиране на тренировката, за да могат маршалите да почистят разсипаното по трасето масло.

В заключителните минути съотборниците в LCR Хонда Зарко и Морейра също паднаха, като първо Зарко катастрофира в последния завой, а след това и Морейра в петия. За щастие и на двамата тези техния падания не ги лишиха от класиране в топ 10 в края на тренировката.

Уикендът за Гран При на Япония, 16-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи утре в 4:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 4:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Мотеги“.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

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Снимки: Gettyimages