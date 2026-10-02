Гран При на Япония приключи за Така Накагами след по-малко от обиколка

Такааки Накагами приключи участието си в уикенда за Гран При на Япония след по-малко от една инсталационна обиколка в рамките на откриващата свободна тренировка на „Мотеги“.
Японецът трябваше да стартира в домашната си надпревара с „уайлд кард“, но няма да има този шанс. Причината е фрактура на лявата ключица, която той получи след тежкото си падане още в самото началото на първата подготвителна сесия за уикенда.
Накагами стана жертва на падналите капки дъжд върху трасето и направи много тежък хайсайд в 11-ия завой. Веднага след като се изправи японецът се хвана за лявата ръка и се насочи към медицинския център на пистата. Там е било установено, че той има фрактура на лявата ключица и съответно е получи забрана за участие до края на уикенда.
Контузията на Накагами е лоша новина за Хонда по няколко причини. Първата от тях е свързана с разработката на новия 850-кубиков мотор, чието развитие е основният фокус на Накагами от началото на годината. Отделно японецът беше смятан за водещият кандидат да замени Жоан Мир по време на Гран При на Индонезия следващата седмица.
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Накагами вече кара на мястото на световния шампион за 2020 година в Австрия преди две седмици, като финишира 13-ти в състезанието на „Ред Бул Ринг“. Този уикенд Сомкиат Чантра замества Мир, но тайландецът няма да може да стори това на „Мандалика“, тъй като ще бъде на „Ещорил“ за предпоследния кръг за сезона в Световния супербайк шампионат (WSBK), където той е титуляр на Хонда.
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages