Подготвя ли се втори опит за пробив на MotoGP в Китай?

Вчера беше представен календарът в Световния супербайк шампионат (WSBK) за сезон 2027, който трябва да завърши на пистата „Шанхай“ в Китай.

Some of the amazing Chinese fans we’ve met in the paddock 🥹



The 2027 #WorldSBK season will conclude at Shanghai International Circuit, and we can’t wait to discover a new track! 🇨🇳 pic.twitter.com/F3Sx3HX9jf — WorldSBK (@WorldSBK) October 1, 2026

Това веднага повдига въпроса дали не се подготвя завръщане и на MotoGP в Китай, а кръгът от WSBK да е пробен за интереса на местните към състезанията на две колела. Като се има предвид, че и двата шампионата са промотирани от Дорна, подобна теория въобще не е нелогична.

MotoGP вече имаше свой кръг в Китай, отново на пистата в Шанхай, която приемаше стартове от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта между 2005 и 2008. Първоначалният договор на надпреварата беше до 2011 година включително, но заради мижавия интерес и ниската посещаемост той беше прекратен три години предсрочно.

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Снимки: Gettyimages