Марк Маркес изпревари пилотите на Априлия в първата тренировка в Япония

Световният шампион Марк Маркес започна уикенда за Гран При на Япония в MotoGP по възможно най-добрия начин, след като даде най-доброто време с първата свободна тренировка на „Мотеги“.

Откриващите 45 минути за подготовка в Страната на изгряващото слънце започнаха с много леко преваляване на части от пистата. Поради тази причина голяма част от пилотите останаха в своите гаражи в началните 15 минути, в които на пистата бяха само Топрак Разгатлиоглу, Джак Милър и Сомкиат Чантра, който този уикенд кара на мястото на Жоан Мир в заводския тим на Хонда.

Постепенно обаче пистата изсъхна и това доведе до повишаване на активността, като във финалните половин час практически всички пилоти бяха на пистата. Логично най-добрите времена бяха записани в края на сесията, а най-бърз от всички беше Маркес.

Keeping an eye on how much throttle and brake the rider uses with this graphic 👀#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/ftveFNwJ1j — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2026

Испанецът оглави класирането с време от 1:44.073 и аванс от 0.099 секунди пред Хорхе Мартин, а тройката с пасив от 0.133 оформи Марко Бедзеки. Алекс Маркес и Йоан Зарко се класираха четвърти и пети, изоставайки със съответно 0.261 и 0.339 от лидера, а в топ 10 зад тях влязоха още Фабио Куартараро, Раул Фернандес, победителят от последните две издания на Гран При на Япония Франческо Баная, Фабио Ди Джанантонио и Педро Акоста.

В рамките на първата свободна тренировка на „Мотеги“ имаше само едно падане, което беше дело на участващия с „уайлд кард“ тестов пилот на Хонда Такааки Накагами. Представителят на домакините направи много тежък хайсад в 11-ия завой още в първата си обиколка за деня и се хвана за лявата ръка веднага след се изправи преди да се насочи към медицинския център.

Nooo 😱@takanakagami30 gets up after this nasty crash but he's holding his arm 💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/R3U1YYrOgF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2026

Уикендът за Гран При на Япония, 16-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 9:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка на „Мотеги“. Тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация в Страната на изгряващото слънце.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

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Снимки: Gettyimages