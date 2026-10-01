Бруно Кабокло: Надявам се да продължим в същия дух

Бруно Кабокло изигра своя първи мач през сезона в Евролигата за Апоел Тел Авив, помагайки на израелския тим да стигне до драматична победа над Реал Мадрид със 102:98. Бразилецът сподели след срещата, че се намира в отлична кондиция благодарение на постоянната работа и правилната подготовка.
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„Чувствам се страхотно. Мисля, че направих много добра предсезонна подготовка. Когато се присъединих към отбора, бях в отлична форма и продължих да работя здраво. Дори когато не играех в Евролигата, имах мач в израелското първенство преди това, така че поддържах готовност – както физически, така и психически“, заяви Кабокло.
След третия си пореден оспорван мач от началото на кампанията бразилецът отчете сериозната дълбочина в състава и отговорността пред всеки един състезател.
„Смятам, че започнахме отлично. Загубихме един мач от Байерн, но след това вдигнахме нивото и се надявам да продължим в същия дух. Всички вършат страхотна работа и остават концентрирани. Имаме около 20 играчи, които могат да влязат в игра, така че всеки трябва да бъде готов. Треньорите също вършат страхотна работа, за което им благодаря“, допълни крилото.
Накрая Кабокло отправи специални думи и към привържениците на отбора, подчертавайки тяхната роля за добрите резултати.
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„Обичам феновете. Те ни носят огромна енергия. Знам, че не всички са тук, но усещаме подкрепата, която ни дават. Надявам се да продължим така и да им донесем още много радост“, завърши баскетболистът.