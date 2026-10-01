Бруно Кабокло: Надявам се да продължим в същия дух

Бруно Кабокло изигра своя първи мач през сезона в Евролигата за Апоел Тел Авив, помагайки на израелския тим да стигне до драматична победа над Реал Мадрид със 102:98. Бразилецът сподели след срещата, че се намира в отлична кондиция благодарение на постоянната работа и правилната подготовка.

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„Чувствам се страхотно. Мисля, че направих много добра предсезонна подготовка. Когато се присъединих към отбора, бях в отлична форма и продължих да работя здраво. Дори когато не играех в Евролигата, имах мач в израелското първенство преди това, така че поддържах готовност – както физически, така и психически“, заяви Кабокло.

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След третия си пореден оспорван мач от началото на кампанията бразилецът отчете сериозната дълбочина в състава и отговорността пред всеки един състезател.

„Смятам, че започнахме отлично. Загубихме един мач от Байерн, но след това вдигнахме нивото и се надявам да продължим в същия дух. Всички вършат страхотна работа и остават концентрирани. Имаме около 20 играчи, които могат да влязат в игра, така че всеки трябва да бъде готов. Треньорите също вършат страхотна работа, за което им благодаря“, допълни крилото.

Накрая Кабокло отправи специални думи и към привържениците на отбора, подчертавайки тяхната роля за добрите резултати.

„Обичам феновете. Те ни носят огромна енергия. Знам, че не всички са тук, но усещаме подкрепата, която ни дават. Надявам се да продължим така и да им донесем още много радост“, завърши баскетболистът.

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