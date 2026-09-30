Тухел: Винаги има какво да подобряваме, но съм доволен

Селекционерът на Англия Томас Тухел остана доволен от победата срещу Чехия (2:0). Германският специалист заяви, че винаги има какво да се подобрява, но е щастлив от представянето на играчите си и от "сухата" мрежа, като похвали и играта на Трент Александър-Арнолд.

„Изиграхме професионално второ полувреме. Вдигнахме темпото и агресията, играхме малко по-бързо и движехме топката по-добре. Напълно заслужено спечелихме второто полувреме. След червения картон за съперника вече станахме огромни, абсолютни фаворити. "Сухата" мрежа винаги е важна, тя дава добро усещане на всички. Винаги има неща, които да подобряваме, но като цяло това беше сериозно представяне и заслужена победа“, започна Тухел.

За представянето на Трент Александър-Арнолд той заяви: „Справи се много добре. Направи отлична асистенция. Като цяло, подобно на всички останали, той демонстрира професионализъм, топ отношение към мача и направи едно решително действие.“

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След това той коментира и предстоящия мач с Хърватия и промените, които може да направи за него.

„Не мога да ви кажа. Имаме три дни между мачовете, което е голяма разлика в сравнение с периода от два дни. Взехме решение да не пътуваме обратно за Англия, а да останем в Прага още една нощ, за да си починат момчетата добре. След това пътуваме за Хърватия, където ще направим две тренировки. Ще натиснем всички да бъдат на разположение, надявам се дори Нико О'Райли и Езри Конса, и тогава ще знаем повече. Следващият мач срещу директен съперник е изключително важен за нас и искаме да го спечелим“, допълни германецът.

Накрая той бе попитан и дали е трябвало да предпази играчите на Манчестър Сити – Елиът Андерсън и Марк Геи след развихрилия се скандал около "гражданите" в последните дни.

„Не съм го правил. Сега дори изпитвам угризения на съвестта за това. Всъщност не го направих, защото бях напълно концентриран върху всичко, с което трябва да се справяме тук, и върху подготовката на отбора. Не съм разговарял с тях по тази тема и няма да я коментирам. Мисля, че днес Марк беше абсолютно блестящ след тежкия мач срещу Испания. Реакцията му беше на най-високо ниво, а Елиът Андерсън също изигра добър мач“, завърши Тухел.

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Снимки: Gettyimages