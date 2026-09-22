Монтана остана без треньор

Монтана остана без треньор ден след загубата с 0:5 от Хебър на стадион „Огоста“. В късния след обяд днес Божо Джуркович и президентът на клуба Румен Панайотов се разбраха да разтрогнат договора си по взаимно съгласие.

Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

Сръбският наставник пое северозападния тим в началото на юни, а под негово ръководство отборът спечели скромните 11 точки от 3 победи, 2 равни мача и 5 загуби, и 13-21 голова разлика.

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