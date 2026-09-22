Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана остана без треньор

Монтана остана без треньор

  • 22 сеп 2026 | 16:07
  • 1222
  • 0

Монтана остана без треньор ден след загубата с 0:5 от Хебър на стадион „Огоста“. В късния след обяд днес Божо Джуркович и президентът на клуба Румен Панайотов се разбраха да разтрогнат договора си по взаимно съгласие.

Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен
Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

Сръбският наставник пое северозападния тим в началото на юни, а под негово ръководство отборът спечели скромните 11 точки от 3 победи, 2 равни мача и 5 загуби, и 13-21 голова разлика.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Гол след гол: Вижте всички попадения от шестия кръг в Елитната група до 17 години

Гол след гол: Вижте всички попадения от шестия кръг в Елитната група до 17 години

  • 22 сеп 2026 | 14:09
  • 632
  • 0
Пирин постигна минимална победа над Академик (Пд) при U16

Пирин постигна минимална победа над Академик (Пд) при U16

  • 22 сеп 2026 | 14:06
  • 511
  • 0
България U17 започна подготовка преди контролите с Естония и Малта

България U17 започна подготовка преди контролите с Естония и Малта

  • 22 сеп 2026 | 13:52
  • 909
  • 0
Сериозно постижение за Парвиз Умарбаев

Сериозно постижение за Парвиз Умарбаев

  • 22 сеп 2026 | 13:36
  • 1248
  • 4
Галин Иванов в топ 3 по мачове в Елита, историческият рекорд е съвсем близо

Галин Иванов в топ 3 по мачове в Елита, историческият рекорд е съвсем близо

  • 22 сеп 2026 | 13:02
  • 3507
  • 4
Сериозни тревоги в Черноломец

Сериозни тревоги в Черноломец

  • 22 сеп 2026 | 11:24
  • 1727
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

  • 22 сеп 2026 | 13:08
  • 14029
  • 59
Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

  • 22 сеп 2026 | 09:38
  • 20193
  • 26
Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

  • 22 сеп 2026 | 15:12
  • 6119
  • 14
Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

  • 22 сеп 2026 | 09:12
  • 10831
  • 64
Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

  • 22 сеп 2026 | 01:05
  • 37106
  • 112
Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

  • 21 сеп 2026 | 20:24
  • 49762
  • 192