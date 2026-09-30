Алвеша и Монтана се разминаха на финалната права, на "Огоста" каца Орела

Бившият наставник на ЦСКА 1948 Александър Александров се размина на финалната права с ръководството на Монтана, научи Sportal.bg. Двете страни са били много близо до стискане на ръцете, но в крайна сметка 40-годишният специалист няма да поеме тима. Очаква се на "Огоста" да се завърне Атанас Атанасов, който е добре познато име в града от Северозападна България. Той ще наследи сърбина Божидар Джуркович, който не постигна желаните резултати във Втора лига.

Досега варненецът има четири периода като треньор на Монтана, последният от които беше в края на миналия сезон, когато замени Акис Вавалис, но не успя да спаси отбора от изпадане от efbet Лига. По всяка вероятност Орела ще води утрешната тренировка и ще започне да подготвя футболистите за гостуването на Бдин (Видин) за Sesame Купа на България.

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