От Монтана обявиха кой ще води отбора срещу Черноморец

Футболистите на Монтана направиха последна тренировка на клубната си база и в ранния след обяд заминаха за Бургас. В неделя монтанци ще гостуват на Черноморец в среща от XI кръг на Втора лига. Двубоят пропуска младежкият национал Петър Атанасов. Вместо него в групата се завърна друг юноша на клуба Петър Тодоров.

На стадион „Лазур“ отборът ще бъде воден от помощника на Божо Джуркович, който разтрогна по взаимно съгласие договора си с Монтана, Дилян Иванов и треньора на вратарите Димитър Атанасовски.

Монтана остана без треньор

Групата на Монтана за мача с Черноморец:

Вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;



Защитници: Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Деян Кузманович, Марио Балъков, Густаво Диниш;



Полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Хасан Странджев, Георги Каракашев, Христо Иванов, Владислав Цеков, Петър Тодоров, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Олджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев.



Треньор: Дилян Иванов.

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