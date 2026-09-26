От Монтана обявиха кой ще води отбора срещу Черноморец

Футболистите на Монтана направиха последна тренировка на клубната си база и в ранния след обяд заминаха за Бургас. В неделя монтанци ще гостуват на Черноморец в среща от XI кръг на Втора лига. Двубоят пропуска младежкият национал Петър Атанасов. Вместо него в групата се завърна друг юноша на клуба Петър Тодоров.
На стадион „Лазур“ отборът ще бъде воден от помощника на Божо Джуркович, който разтрогна по взаимно съгласие договора си с Монтана, Дилян Иванов и треньора на вратарите Димитър Атанасовски.
Монтана остана без треньор
Групата на Монтана за мача с Черноморец:
Вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;
Защитници: Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Деян Кузманович, Марио Балъков, Густаво Диниш;
Полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Хасан Странджев, Георги Каракашев, Христо Иванов, Владислав Цеков, Петър Тодоров, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Олджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев.
Треньор: Дилян Иванов.